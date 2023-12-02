الفاتيكان يعلن أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس في طور التحسن

أعلن الفاتيكان السبت أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس "في طور التحسن"، بعدما اضطر الحبر الأعظم لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقد في دبي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.وجاء في بيان للفاتيكان أن "الوضع الصحي للأب الأقدس في طور التحسن"، مشيرًا إلى أن "البابا لا يعاني من الحمى وهو يواصل علاجه".وعلى الرغم من ذلك وتجنبًا لتعرضه لتغيرات في درجات الحرارة، لن يتلو البابا الأرجنتيني البالغ 86 عامًا صلاة التبشير الملائكي من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.وبدلًا من ذلك وعلى غرار ما فعل الأحد الماضي، سيتلو البابا الصلاة من مقره الخاص، وهي ستبث على شاشات في الساحة وعبر وسائل الإعلام التابعة للفاتيكان.