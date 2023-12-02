هاريس للسيسي: واشنطن لن تسمحَ بالترحيلِ القسري للفلسطينيين من غزة

طمأنت الولايات المتحدة الاميركية مصر بأنها لن تسمح بترحيل الفلسطينيين.



واكدت نائبةُ الرئيس الاميركي كامالا هاريس للرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي، بحسبِ البيت الابيض، أن واشنطن لن تسمحَ بالترحيلِ القسري للفلسطينيين من القطاع أو من الضفةِ الغربية، أو حصارِ غزة، أو إعادةِ رسمِ حدودِها.

كما ناقشَ الطرفان الجهودَ المستمرة لتأمينِ إطلاقِ سراح المزيدِ من الرهائن، وزيادةِ المساعدات الإنسانية إلى قطاعِ غزة.