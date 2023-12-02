نتانياهو يؤكد استمرار الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل إلى أن نحقق كامل أهدافها بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت سبعة أيام: "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".