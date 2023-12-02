كييف تمنع الرئيس الأوكراني السابق بوروشنكو من مغادرة البلاد

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية السبت أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو المعارض للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي لم يسمح له بمغادرة البلاد لأنه كان متوجهًا للقاء رئيس الوزراء المجري ما يعرضه لخطر "إستغلال" روسي.والجمعة أعلن بوروشنكو، الذي تولى رئاسة أوكرانيا من 2014 إلى 2019 وهو حاليًا نائب معارض، أنه منع من إجتياز الحدود عندما كان مسافرًا إلى الخارج لحضور "عشرات الإجتماعات في بولندا والولايات المتحدة".لكنه أكد أنه كان قد حصل على تصريح لمغادرة أوكرانيا.وبموجب قوانين معمول بها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، على المسؤولين الأوكرانيين أن ينالوا مصادقة السلطات على سفرهم إلى الخارج.وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان نشر السبت أنها تلقت "معلومات حول تحضير" الروس "لإستفزازات" بهدف "تقليص دعم الشركاء الأجانب" و"تقسيم المجتمع الأوكراني".