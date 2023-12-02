القسام أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية

القسام أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية.



وقد سمعت في تل أبيب وصولًا إلى القدس صفارات الإنذار وأصوات الإنفجارات الضخمة الناتجة عن إعتراض القبة الحديدية للصواريخ التي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنها انطلقت من شمالي غزة.



وقد أدى فشل في أحد صواريخ القبة الحديدية إلى سقوطه وإصابة إسرائيلي بجروح.