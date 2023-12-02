مهاجم يقتل شخصًا بسكين في باريس وهو يصرخ "الله أكبر"

مهاجم يقتل شخصًا بسكين في باريس وهو يصرخ "الله أكبر"



طعن مهاجم شخصًا حتى الموت وأصاب آخر في باريس السبت وهو يهتف "الله أكبر" قبل أن يتم القبض عليه، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي، مشيرًا إلى أن الجريح يتلقى العلاج.