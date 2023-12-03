تفاصيل عن منفذ هجوم باريس ليل السبت

كشف مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن المهاجم الذي طعن رجلا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين قرب جسر بير حكيم في باريس مساء السبت، كان معروفا بإسلامه المتطرف ويعاني اضطرابات نفسية.



وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.