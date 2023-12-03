وزير الدفاع الأميركي: على اسرائيل حماية المدنيين لتحقيق الانتصار في غزة

حض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل على حماية المدنيين، بالتوازي مع قتالها ضد حماس في غزة، مشددا على أن توفير الحماية للمدنيين ضروري لتحقيق الانتصار في حرب المدن ضد الحركة الفلسطينية المسلحة.



ولفت أوستن، أمام منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، إلى أه "تعلم درسا أو اثنين عن حرب المدن" خلال قتاله في العراق وأيضا قيادته الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



أضاف: "مثل حماس، كان تنظيم الدولة الإسلامية متغلغلا بعمق في المناطق المأهولة. وقد بذل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهد لحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية، حتى خلال أصعب المعارك".



واشار وزير الدفاع الاميركي إلى أن "العبرة ليست في أنه يمكنك الانتصار في حرب المدن من خلال حماية المدنيين، العبرة هي أنه لا يمكنك الفوز في حرب المدن إلا من خلال حماية المدنيين".



واعتبر اوستن أن "في قتال من هذا النوع، نقطة الارتكاز هي السكان المدنيون، وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".