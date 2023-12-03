مقتل سائح الماني في هجوم باريس... بورن: لن نستسلم بوجه الإرهاب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن سائحا ألمانيا قُتِل في هجوم بسكين شنه مهاجم في باريس.



وقال دارمانين من مكان الهجوم: "هاجم رجل شخصين هما سائحان أجنبيان. وتوفي سائح ألماني وُلد في الفيليبين متأثرا بالطعن".



وفي السياق، أكجت النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب من جهتها، أنها ستحقق في هذه القضية.



أما رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، فشددت بعد الهجوم، على أننا "لن نستسلم في وجه الإرهاب".



وكتبت على منصة إكس: "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم".