رهينات إسرائيليات سابقات يدعون الحكومة للعمل على إطلاق بقية الرهائن في غزة

تحدثت رهينات إسرائيليات أفرجت حماس عنهنّ في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني للمرة الأولى، حيث دعون الحكومة الاسرائيلية للعمل على إطلاق الرهائن المتبقين في غزة.



وظهرت الرهينات، اللواتي أطلق سراح معظمهن خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس التي استمرت سبعة أيام، في بث فيديو أمام حشد ضم الآلاف خلال مسيرة بوسط تل أبيب.



وفي المقابلات القصيرة، وصفت أربع نساء احتجزتهن حماس الشعور بالخوف والجوع والأرق الذي انتابهن في الأسر بعد أخذهن رهائن خلال هجمات 7 أكتوبر الأول التي شنتها حماس.



وحضت الرهينات المفرج عنهن الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين.