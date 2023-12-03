شعلان للـLBCI من COP28: لتحويل الافكار الى خطوات عملية

اعلن مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب اللبناني قاسم شعلان أن ما يحدث اليوم ليس بجديد ولكن الكوارث المناخية تستدعي التدخل والتغيير في الثقافة، بحيث الامر بحاجة الى الحكومة والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية.



وشدد عبر الـ LBCI على هامش فعاليات مؤتمر المناخ الدولي COP28 على أن البحث بكيفية تحول الافكار الى خطوات عملية.