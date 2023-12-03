لولا: البرازيل قادرة على حماية غاباتها وزيادة إنتاجها الزراعي

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في دبي، قبل مغادرته مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، أن البرازيل يمكنها الحفاظ على غاباتها وزيادة إنتاجها الزراعي في الوقت نفسه.



وأوضح الرئيس البرازيلي للصحافيين قبل توجهه إلى برلين "أردت أن أؤكد أنه يمكن تماما الحفاظ على الغابات وأننا نستطيع زراعة ما نريد".



وأكد وجوب تنفيذ خطة توسيع الأراضي الصالحة للزراعة من "دون إزالة الغابات" عبر تحويل أراضي الرعي.



ومن المقرر استثمار 120 مليار دولار على مدى عشر سنوات في البلد الذي يعد قطاعه الزراعي أحد المحركات الرئيسية للنمو، مع صادرات ضخمة من المنتجات مثل اللحوم وفول الصويا.



وقال الرئيس لولا: "نريد أن نُقنِع وليس أن نتجادل".



وأوضح الرئيس البرازيلي أنه "لدينا اليوم برنامج صارم يتمثل في استعادة ما يقرب من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. ... سنكون قادرين على مضاعفة الإنتاج. (و) سنتمكن من الحفاظ على كل شيء، كل شيء".



وأضاف: "بفضل التقدم في علم الجينات والهندسة، سنكون قادرين على تعزيز الإنتاج".