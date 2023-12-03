أوكرانيا تسقط صاروخا موجها وعشر مسيّرات من أصل 12 أطلقتها روسيا

أسقطت أوكرانيا صاروخًا موجّهًا وعشر مسيّرات من أصل 12 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.



واستخدمت القوات الروسية 12 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع التي تعتمدها موسكو بشكل متكرر ضدّ جارتها، على ما أكّد سلاح الجو الأوكراني الذي قال إنه أسقط عشرة منها.



وأُسقط كذلك صاروخًا من طراز Kh-59، وفق التقرير اليومي لسلاح الجو الأوكراني.