مئات الأشخاص في تل أبيب يحتجون على الحكومة الإسرائيلية

على وقع تحرك الاسيرات المحررات، تجمع مئات الأشخاص في شوارع تل أبيب السبت للاحتجاج على الحكومة الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.