لهذا السبب انهارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع Axios الاميركي أن المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة انهارت بعد أن رفضت حماس إطلاق 10 نساء إسرائيليات، وعرضت بدلاً من ذلك البدء في مناقشة إطلاق الرجال المسنين.وبعث رئيس الموساد ديفيد بارنيا، برسالة إلى حماس من خلال الوسطاء أكد فيها أن إسرائيل لا تمارس ألعابا وأنه إذا لم يتم إطلاق سراح النساء، فإن القتال سيستأنف.