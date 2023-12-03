تحليق مسيرات من اتجاه اليمن... وانفجار قرب مضيق باب المندب

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً عن تحليق طائرات مسيرة، جاءت من اتجاه اليمن، وانفجار قرب مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.



كما نصحت الهيئة السفن القريبة من المنطقة باتباع التوجيهات بشأن الذخائر الطائرة، وتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.