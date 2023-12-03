بازيليك سيدة أفريقيا بالجزائر تجمع المسيحيين والمسلمين للصلاة للسلام في الشرق الأوسط

استجاب نحو 200 شخص، بينهم دبلوماسيون أجانب ورؤساء جمعيات، لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر للصلاة من أجل السلام وإنهاء القتال في غزة.



فاجتمع المسلمون والمسيحيون في بازيليك سيدة أفريقيا بالجزائر العاصمة للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط.