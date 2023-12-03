زلزال جديد بقوة 6,6 درجات يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات جنوب الفيليبين، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في واحد من الهزات الارتدادية عقب زلزال بقوة 7,6 في اليوم السابق.



وضرب الزلزال الأخير حوالي الساعة 6:36 مساء بالتوقيت المحلي (10،36 بتوقيت غرينتش) شمال شرق بيسليغ في جزيرة مينداناو.



وقُتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جنوب الفيليبين السبت، وأثار تحذيرات من حدوث موجات تسونامي تم رفعها في وقت لاحق.



وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن المنطقة تعرضت في وقت مبكر الأحد، وعلى مدى ساعات عدة، لأربع هزات ارتدادية قوية.



وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي واستدعى إصدار أوامر لسكان المناطق الساحلية بالفرار إلى أماكن مرتفعة. ولم ترد انباء بوقوع أضرار كبيرة في المباني أو البنى التحتية حتى الآن، بحسب ما أكد مسؤولو الكوارث لوكالة فرانس برس الأحد.