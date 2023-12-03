وصول سفينة طبية إيطالية إلى مصر لمعالجة جرحى غزة

وصلت سفينة المساعدة الطبية الايطالية "فولكانو" الى ميناء مدينة العريش المصرية الأحد، وفق مسؤول ملاحي، بغرض تقديم الرعاية لجرحى الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وقال مسؤول في الميناء لوكالة فرانس برس: "إن مستشفى عائما هو عبارة عن سفينة طبية إيطالية، وصلت إلى ميناء العريش لعلاج مصابي غزة في مصر".



والسفينة الإيطالية هي ثاني مستشفى عائم يصل إلى العريش بعد حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" التي وصلت في 27 نشرين الثاني لتقديم الرعاية الطبية إلى جرحى غزة بعد خروج العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول.



وتحمل السفينة الإيطالية على متنها "أكثر من 170 بحارا، منهم حوالي 30 يعملون في القطاع الصحي"، بحسب بيان من وزارة الدفاع الإيطالية.



ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول، تمكن عدد من الجرحى من مغادرة القطاع الى مصر عبر معبر رفح، وهو المنفذ البري الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل. كما خرج عبر المعبر مئات الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة، ودخلت شاحنات مساعدات انسانية الى غزة.