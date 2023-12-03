تراجع الهجمات البرية الروسية على أفدييفكا في شرق أوكرانيا

انخفضت وتيرة الهجمات البرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدة أفدييفكا الأوكرانية التي تتعرض لقصف روسي متواصل، بسبب "الخسائر البشرية الفادحة" للروس" والأحوال الجوية القاسية، وفق ما ذكر رئيس البلدية فيتالي باراباخ الأحد.



ويحاول الروس، منذ شهرين تقريباً، تطويق مدينة أفدييفكا بالقرب من دونيتسك والسيطرة على هذا المركز الصناعي الذي أصبح من أكثر النقاط رمزية على الجبهة.



ويتمركز الجنود الروس في شرق وشمال وجنوب المدينة التي أصبحت الآن مدمرة بشكل كبير وشبه محاصرة ولكنها لاتزال مخدمة بطريق معبد.



وتؤكد أوكرانيا أن جنودها صامدون ويصدون الهجمات.



وقال باراباخ لقناة "فريدوم" التلفزيونية الأوكرانية الأحد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفض عدد الهجمات (البرية)".



واعتبر أن ذلك يعود إلى "الأحوال الجوية القاسية" وإلى "الخسائر الفادحة" في الأرواح والعتاد التي تكبدتها القوات الروسية، وهو ما لم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيده.



وأكد رئيس البلدية أن جيش موسكو "مرهق" وأن "أعداد الأشخاص المستعدين للمشاركة في الهجوم طواعية تتضاءل".



إلا أن المسؤول أكد أن هذه القوات كانت تهاجم "ليل نهار تقريبا" مصنع فحم الكوك الضخم الذي بنيت حوله المدينة والذي يعتبره الجيش الروسي استراتيجيا.



وأضاف أن "معارك عنيفة" تدور في المنطقة الصناعية.