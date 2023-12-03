البابا فرنسيس يحضّ كوب28 على الانخراط "من دون تأخير" في "عملية تحوّل بيئي" على مستوى العالم

دعا البابا فرنسيس الأحد المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 إلى الانخراط "من دون تأخير في عملية تحوّل بيئي ضرورية على مستوى العالم"، مطالبا إياهم بتجاوز "القوميات" و"نماذج الماضي" للوصول إلى "رؤية مشتركة".



وقال البابا الذي لا يزال متعبا ولم يطل من نافذة القصر البابوي المطل على ساحة القديس بطرس: "دعونا نخرج من قيود الخصوصيات والقوميات، ونماذج الماضي، ودعونا نتبنى رؤية مشتركة، ونلتزم جميعا الآن من دون تأخير بعملية تحوّل بيئي ضرورية على مستوى العالم".



وبُثت الكلمة عبر شاشات عملاقة تم نصبها في الساحة.



وكان البابا فرنسيس قد دعا السبت المشاركين في كوب28 إلى جعل المؤتمر "نقطة تحوّل" بهدف التوصل إلى "تسريع حاسم" لعملية التحوّل البيئي، وذلك في خطاب تلاه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي مثّله في دبي.



منذ انتخابه في العام 2013، جعل البابا الأرجنتيني من الدفاع عن البيئة محورا أساسيا لحبريته، وهو كرّس لها في العام 2015 رسالته البابوية العامة "كن مُسبّحا" (Laudato si)، وهي وثيقة تقع في مئتي صفحة عن "البيئة المتكاملة".



وكان البابا قد نشر في الرابع من تشرين الأول نصا جديدا دعا فيه القوى الكبرى إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.