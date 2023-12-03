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الجابر: نهاية الوقود الأحفوري "حتمية" لكن ليس بسرعة حتى "لا نعود إلى الكهوف"
أخبار دولية
2023-12-03 | 09:24
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الجابر: نهاية الوقود الأحفوري "حتمية" لكن ليس بسرعة حتى "لا نعود إلى الكهوف"
اعلن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الإماراتي سلطان الجابر إن التخلي عن الوقود الأحفوري "أمر لا مفر منه".
ونشر موقع صحيفة "ذا غارديان" الفيديو المتعلق بمحادثة جرت في 21 تشرين الثاني بين الجابر ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون.
وتحدث سلطان الجابر رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية (أدنوك) عبر الانترنت في إطار مبادرة نظمتها منظمة She Changes Climate مع روبنسون، رئيسة مجموعة الحكماء الناشطين من أجل السلام وحقوق الإنسان.
وردًا على سؤال حول رفضه الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري قال الجابر "لن أؤيد بأي حال من الأحوال إجراء مناقشات تؤجج القلق. لا توجد دراسة علمية ولا سيناريو يقول إن التخلص من الوقود الأحفوري سيسمح لنا بالوصول إلى 1,5 درجة مئوية. 1,5 درجة مئوية هي النجم الذي اهتدي به. وخفض الوقود الأحفوري والتخلي عنه هو في رأيي أمر لا مفر منه. إنه ضروري. ولكن علينا أن نكون جادين وعمليين".
وأضاف "أروني خريطة الطريق للخروج من الوقود الأحفوري تتوافق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من دون إعادة العالم إلى عصر الكهوف".
في حين، أكد سلطان الجابر باستمرار أنه يعتمد على الواقع العلمي والاقتصادي، ويريد إبقاء الزيادة من "1,5 درجة مئوية في متناول اليد".
يذكر أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تشير في تقريرها الصادر في أيلول إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض بنسبة 83% بين عامي 2022 و2050، وأن ينحصر الإنتاج في 88 إكساجول (EJ)، مقابل 511 إكساجول في عام 2022 (إكساجول هي وحدة قياس الطاقة).
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