ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدا

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الاحد.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا، و41316 مصابا".