آلاف الإسبان يتظاهرون مجددا رفضا للعفو عن انفصاليين كاتالونيين

تظاهر آلاف الإسبان من جديد في مدريد، للتنديد بمشروع قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين متورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017، والذي سمح لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالبقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى.



وقال زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الذي نظم التظاهرة أمام الحشد في حديقة بمدريد "باسم هذا البلد، أطالب بوقف هذه الترهات".



وهكذا طالب نونيز فيخو بإنهاء الاتصالات الخارجية بين الاشتراكيين والحزب الانفصالي في كاتالونيا "معا من أجل كاتالونيا" برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في 2017 هربا من إجراءات قضائية ضده.



وشارك في التظاهرة حوالى 8 آلاف شخص، بحسب قيادة الشرطة، و15 ألفاً وفقاً للمنظمين.



وألمح الزعيم المحافظ إلى بوتشيمون في معرض انتقاده لسانشيز الذي "يخضع لمطالب الملاحقين والموقوفين".



وخرجت التظاهرة غداة انعقاد أول اجتماع بين ممثلي حزب بوتشيمون والاشتراكيين في سويسرا بشأن الاتفاق الذي حصل بموجبه سانشيز على منصبه مقابل التعهد باصدار قانون العفو.