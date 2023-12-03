الرئيس البيلاروسي يصل بكين ويلتقي نظيره الصيني الاثنين

يقوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لموسكو، بزيارة إلى الصين يومي الأحد والاثنين للقاء نظيره شي جينبينغ، وفق ما أعلنت الرئاسة البيلاروسية.



وأعلنت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام "بول بيرفوغو" Pool Pervogo وصول طائرته إلى بكين الأحد، ونشرت صورتها على المدرج.



وذكرت الرئاسة في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي الاثنين مع شي جينبينغ للتباحث في قضايا "التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي".