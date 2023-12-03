شولتس يعرب عن "صدمته" غداة مقتل ألماني بهجوم بالسكين في باريس

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن "صدمته" غداة مقتل سائح ألماني-فيليبيني طعنا بسكين قرب برج إيفل في هجوم أصيب افيه شخصان آخران على يد شاب فرنسي يعرف بتطرفه الاسلامي وبأنه يعاني اضطرابات نفسية.



وكتب شولتس على منصة "إكس": "أنا مصدوم جرّاء الهجوم "الإرهابي" في باريس الذي قُتل على اثره ألماني وأُصيب أشخاص عدة".



وأضاف: "أفكارنا مع الجرحى وعائلات الضحايا وأصدقائهم. يسلّط ذلك الضوء مجددًا على الأسباب التي يجب أن نحارب من أجلها الكراهية والإرهاب".



وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر قد نددت في وقت سابق الأحد بـ"الجريمة الشنيعة" في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية.



ومساء السبت، طعن الفرنسي الإيراني أرمان راجابور مياندواب (26 عامًا) سائحًا يبلغ 23 عامًا يحمل الجنسيتين الألمانية والفيليبينية. من ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وهما فرنسي يبلغ 60 عامًا وبريطاني يبلغ 66 عامًا وأُصيب في عينه، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا.



وأوقف المهاجم بعيد الاعتداء وأودع الحبس الاحتياطي.