تسعة قتلى بهجوم على حافلة في شمال باكستان

قتل تسعة أشخاص بينهم عنصران في الجيش خارج أوقات عملهما عندما فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة واندلاع النيران فيها، وفق ما أفاد مسؤولون.



وتعرّضت الحافلة لهجوم نفذه خمسة مسلحين على الأقل من الجانبين قرابة الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) السبت.



وقال المسؤول الحكومي الكبير في المنطقة عارف أحمد خان: "بعد إطلاق النار، خرجت الحافلة عن السيطرة واصطدمت بشاحنة قادمة واندلعت النيران بعد ذلك في المركبتين والسائقان من بين الضحايا".



وأكد أن ثمانية أشخاص قتلوا في المكان بينما توفي شخص لاحقا في المستشفى متأثرا بإصابته.