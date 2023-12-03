دموع خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي

بعيون دامعة، ندد نشطاء ارتدوا كوفيات فلسطينية، بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي الأحد، في خطوة متواضعة ولكنها نادرة في بلد تُحظر فيه الاحتجاجات.



وفي ظل القيود التي تفرضها الأمم المتحدة وتمنع رفع الأعلام الفلسطينية أو ترديد شعارات مؤيدة للفلسطينيين، طالب أكثر من مئة ناشط بوقف إطلاق النار في غزة، خلال وقفة احتجاجية نُظمت في "المنطقة الزرقاء" الواقعة داخل مقرّ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والتي تتولى المنظمة الدولية إدارتها وليس السلطات المحلية.



وقال أسد رحمن، المتحدث الرئيسي باسم ائتلاف العدالة المناخية: "نقول للشعب الفلسطيني إن المجتمع الدولي ربما نسيكم، لكنكم لستم وحدكم". ثم هتف "فلسطين حرة" أمام حشد ردد هتافاته قبل أن يتم إسكاتهم بسبب توجيهات الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات خلال تحركات الناشطين داخل ساحات المؤتمر. وسبق أن طبّقت الأمم المتحدة هذه الشروط على مؤتمرات المناخ السابقة.



وقبل انطلاق التحركات الأحد، وهو اليوم الرابع لمحادثات المناخ، كان على المنظمين طلب تصاريح وتحديد مناطق التحرك وأخذ الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات التي مُنع الكثير منها.



وقال عبد الرؤوف بن محمد، الناشط في مجموعة "ديون من أجل المناخ": "لم يُسمح لنا بتسمية الدول أو رفع الأعلام. كنا نتوقع هذا".



لكن النشطاء الذين حملوا لافتة كتبت أحرفها بألوان العلم الفلسطيني، رددوا شعارات تطالب "بوقف التمييز العنصري" و"إنهاء الاحتلال" ووقف "الإبادة الجماعية"، مؤكدين أن لا عدالة مناخية في غياب احترام حقوق الإنسان.



وإن بدت وقفة التضامن الأحد متواضعة مقارنة بالحشود التي اجتاحت أجزاء أخرى من العالم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول، فإن هذا التحرك يعد ملحوظًا في الإمارات حيث تُمنع الاحتجاجات خشية من أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.