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الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر
أخبار دولية
2023-12-03 | 12:04
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الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر
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الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينتين في البحر الأحمر
أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم هاجموا سفينتين قبالة السواحل اليمنية، موضحين أن استهداف السفينتين "الإسرائيليتين" أتى على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في بيان للحوثيين المدعومين من إيران أنهم نفّذوا "عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب" الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرين إلى "استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية".
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