مجددا... الجيش الاسرائيلي يعتقل الطالبة الجامعية جنين عَمر

أعاد الجيش الاسرائيلي اعتقال الطالبة الجامعية جنين عَمر من دُورا جنوب الخليل، بعد أن أُفرِج َعنها قبل أيام.



ودخلت قوة عسكرية الى منزل العائلة عنوة ً الليلة الماضية وأقدمت على اعتقالها بالقوة من فراشها ونقلها الى السجن، وذلك في إطار الإستمرار في سياسة الإعتقال التي ينفّذها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.