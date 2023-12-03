رئيس مجلس الوزراء القطري: الدوحة ستواصل جهودها لاستئناف الهدنة في غزة

أكّد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافةً لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.



ولفت في اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الـ158، الى أن الحرب على غزة ستكون على رأس جدول أعمال القمة الخليجية في الدوحة التي ستنعقد الثلاثاء.

