تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن عملية التفجير في الفيليبين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عملية تفجير نفذت، خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفيليبين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى ونحو خمسين جريحا وفق السلطات.



وأكد التنظيم في بيان نشر عبر قنواته على منصة تلغرام، أن جنود تنظيم الدولة الاسلامية فجروا عبوة ناسفة على تجمع كبير للنصارى في مدينة ماراوي".