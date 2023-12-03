20 قتيلا على الأقل في انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا على ما أفادت مسؤولة في المنطقة المتضررة، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.



وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما على ما أعلنت مفوضة منطقة هانانغ جانيث مايانجا، قائلة: "قتل حتى الآن عشرون شخصا" وأصيب سبعون آخرون بجروح.



وشددت على أن "هذا العدد سيرتفع على الأرجح".



وقدمت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، "تعازيها" مشيرة إلى أنها "أمرت بتوزيع" مواد الإغاثة لمساعدة الضحايا.



وبعدما شهد شرق إفريقيا جفافاً غير مسبوق، تعرّض لأسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات المرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية، والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال، كما خلّفت أكثر من 300 حالة وفاة في المنطقة.