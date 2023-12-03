دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا

رفضت وزارة الخارجية السورية، اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا.



وقال بيان للخارجية السورية: "إن سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة ال28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي".



وأضاف: "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".



وصوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة الخميس، على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.



وأشار القرار إلى "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها وإخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها.