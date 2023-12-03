البيت الأبيض : اسرائيل تبذل جهوداً لحماية المدنيين في غزة

شدّد البيت الأبيض على أن إسرائيل تبذل جهودا للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة منذ استئناف القتال بعد هدنة استمرت سبعة أيام، فيما تتزايد دعوات المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة "أي بي سي" التلفزيونية: "نعتقد أنهم تقبلوا رسائلنا المتعلقة بمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى".



ولفت كيربي الى أن الجيش الإسرائيلي استأنف هجومه في شمال غزة على نطاق أضيق وأكثر دقة، مشيرا إلى أن إسرائيل نشرت في اليومين الماضيين على الإنترنت خريطة للأماكن حيث يمكن للمدنيين أن يجدوا فيها ملجأ والفرار من القتال.



ورأى كيربي أنه لا يوجد الكثير من الجيوش الحديثة التي يمكنها فعل ذلك، قائلا: "إنهم يبذلون جهوداً".