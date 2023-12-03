مقتل خمسة عناصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران بضربة جوية

قتل خمسة عناصر على الأقلّ من فصيل عراقي موالٍ لإيران منضوٍ في الحشد الشعبي بضربة جوية مساء الأحد في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعاً" لأحد فصائل الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.



وأتت الضربة غداة اتصال بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء العراقي أكّد فيه الأخير رفض بغداد لأي "اعتداء" على الأراضي العراقية.