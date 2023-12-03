20 ألف مشارك في تظاهرة من أجل المناخ في بروكسل

خرجت تظاهرة في بروكسل الأحد للمطالبة باتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ، شارك فيها نحو 20 ألف شخص، بحسب الشرطة، و25 ألفاً بحسب المنظمين، فيما ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في الإمارات.



وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها "لا لتغير المناخ، نعم لتغيير النظام" و"نريد كوكباً صالحاً للسكن".



وعبرت المسيرة العاصمة البلجيكية وسط البرد القارس ولكن ضمن أجواء احتفالية على إيقاع الطبول وعروض موسيقية مختلفة، تلبية لدعوة وجهها تحالف المناخ الذي يضم 90 منظمة من المجتمع المدني البلجيكي.



وقال رئيس التحالف نيكولا فان نوفيل لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرة لا تجري في موعد أتى صدفة، إنما تقام تزامنا مع انطلاق مؤتمر كوب28 ... يجب فعلا أن تمضي المفاوضات الدولية هناك قدماً".



وأضاف: "نزلنا إلى الشارع مع مطالب ملموسة للغاية، وهي تسريع عزل المساكن وزيادة عدد مسارات الدراجات الهوائية والاستثمار في وسائل النقل العام".



وأعرب الكثير من المشاركين في المسيرة عن قلقهم حيال تغير المناخ.



