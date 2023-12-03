مسؤول عسكري أميركي يؤكد تنفيذ "ضربة دفاع عن النفس" في العراق

أعلن مسؤول عسكري أميركي ليل الأحد لوكالة فرانس برس، أن "ضربة دفاع عن النفس" شنّت في العراق ضدّ "موقع إطلاق طائرات مسيرة"، في أعقاب الاعلان عن مقتل خمسة عناصر من فصيل موالٍ لإيران بضربة جوية في محافظة كركوك.



وأكد المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته شنّ "ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك" في محافظة كركوك، في سياق ردّه على أسئلة صحافيين.