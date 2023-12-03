وزير الخارجية الإيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة، وذلك على هامش اجتماعه مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في طهران.