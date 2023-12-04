11 قتيلًا على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا

11 قتيلًا على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا

عثر على جثث 11 متنزهًا على الأقل بعد ثوران بركان في غرب إندونيسيا، حسبما أعلن مسؤول إنقاذ محلي لوكالة فرانس برس الإثنين.



ومتحدثًا غداة ثوران البركان، قال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بادانغ: "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و11 ميتًا".



وثار بركان في غرب إندونيسيا الأحد مطلقًا عمودًا من الرماد وصل إرتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون.



وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ إرتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.