وزير الخارجية البريطاني الجديد يعتزم زيارة واشنطن

وزير الخارجية البريطاني الجديد يعتزم زيارة واشنطن

يعتزم وزير الخارجية البريطاني المعين حديثًا ديفيد كامرون زيارة واشنطن إعتبارًا من الأربعاء، وفق ما أفاد مكتبه.



وعين المحافظ كامرون الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2010 و2016 وزيرًا للخارجية البريطانية في 13 تشرين الثاني الماضي بعد تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.



وقالت الخارجية البريطانية الأحد في بيان إن زيارة كامرون لواشنطن ستكون فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقة المملكة المتحدة مع أقرب حلفائها الإستراتيجيين.



وأضافت أن كامرون يصل إلى العاصمة الأميركية الأربعاء حيث يلتقي أعضاء رئيسيين في إدارة بايدن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إضافة إلى لقاء شخصيات جمهورية وديموقراطية في الكونغرس.



ولفتت الخارجية إلى أن محادثات كامرون تتمحور حول دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي والعمل على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.