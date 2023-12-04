رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية

أكد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفيان القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية.



وقال: " العمليات البرية في جنوب غزة لن تقل عن شماله، وخضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوب القطاع".