استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد



استُأنفت اليوم محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، والتي تمّ تعليقها إلى جانب جميع القضايا الأخرى غير العاجلة بعد 7 تشرين الاول، في المحكمة المركزية في القدس.



ويُعفى نتنياهو حاليًا من حضور الجلسات، لكن قد يتمّ استدعاؤه للإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة.