زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب البحر جنوب اسطنبول

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب اسطنبول الإثنين ما تسبب بهز أجزاء من المدينة، من دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار فورية.



وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ أن مركز الزلزال كان في خليج غيمليك على بحر مرمرة، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب إسطنبول، قرب مدينة بورصة.



وشعر مراسلو وكالة فرانس برس بالجدران تهتز في الجانبين الآسيوي والأوروبي من اسطنبول، وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يخرجون إلى الشارع بحثا عن الأمان.