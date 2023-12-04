البيت الأبيض يحذر من نفاد الأموال لمساعدة أوكرانيا في حال عدم تحرك الكونغرس

البيت الأبيض يحذر من نفاد الأموال لمساعدة أوكرانيا في حال عدم تحرك الكونغرس

وجه البيت الأبيض تحذيرًا الإثنين بشأن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا المهددة في حال لم يصوت الكونغرس قبل نهاية السنة على تمويل جديد، قائلًا "المال ينفد، والوقت يضيق سريعًا".



وكتبت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ: "لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام، ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية"، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الذي يعد غالبية من الجمهوريين.



وحذرت من أنه "ليس هناك تمويل سحري متوافر لمواجهة حالة طوارىء. فالأموال تنفد منا، والوقت يضيق سريعًا".