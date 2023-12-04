إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر

جددت إيران نفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون، في باب المندب والبحر الأحمر.وشدّد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني على ان "أميركا لها دور مباشر ولا يمكن إنكاره في جرائم الحرب التي يرتكبها الكیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".