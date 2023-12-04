الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي

حضت وزيرة الخارجية الفرنسية بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي، قائلة إنه يتعين على بكين أن تلعب دورها لخفض التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وكانت بكين عززت مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان ، واتهم خفر السواحل الصيني بمضايقة قوارب صيد فيلبينية في المياه المتنازع عليها.