محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات

اشاد كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتعزيز العلاقات، وقد أجريا محادثات خلال الزيارة الثانية للزعيم البيلاروسي إلى بكين هذا العام.



وأكد لوكاشينكو للرئيس الصيني إن بيلاروسيا كانت وستظل شريكا موثوقا به للصين.



في حين، اشار الرئيس الصيني الى إن الثقة المتبادلة والتعاون الدولي بين البلدين أصبح أقوى.