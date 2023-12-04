استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان فجر الاثنين، برصاص إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يردّ على إطلاق نار استهدفه.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال عدوان على قلقيلية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية وكالة فرانس برس بإصابة ضابط شرطة كان متواجدا في المنطقة برصاصة في البطن نقل على أثرها إلى المستشفى في حالة وصفت بالمتوسطة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أحبط مقاتلو وحدة جدعون ومقاتلو الاحتياط والقوات الخاصة في الجيش وبتوجيه من الشاباك مجموعة أطلقت النار مرات عدة على قواتنا في قلقيلية".