معاناة سكان غزة تتواصل..

تعرّض مبنى ملاصق لمستشفى المعمدانيّ، في غزة، للقصف، في اليوم التاسع والخمسين، من الحرب.



وأتى هذا القصف، ضمن توسيع الجيش الإسرائيليّ عملياته البرية، في قطاع غزة، ضد حركة "حماس".



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنّ الإحتلال الإسرائيليّ يتعمد قصف المستشفيات، لإخراجها على الخدمة.



من جهة أخرى، قصف الجيش الإسرائيليّ مدرسة صلاح الدين، التي تأوي آلاف النازحين، في غرب مدينة غزة.



وفي الضفة الغربية، أُفيد بمقتل فلسطينيين برصاص إسرائيليّ، خلال عملية عسكرية، في مدينة قلقيلية.



ومع توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية, تتواصل معاناة سكان قطاع غزة.